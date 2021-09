Fernando Santos não se mostrou nada contente com as últimas exibições da seleção portuguesa, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio defensivo.

«Nos últimos quatro jogos sofremos oito golos, que é uma coisa completamente anormal nesta equipa. Tem-nos faltado o equilíbrio que sempre mostrámos. No último jogo a equipa partiu-se muito e permitiu muitos contragolpes.

Nesse sentido, o selecionador nacional pretende mostrar uma face diferente já diante do Qatar, no particular agendado para este sábado.

«Vamos tentar ser uma equipa de posse, com dinâmica. Penso que podemos melhorar a circulação de bola de forma e fazê-lo de forma mais clara e objetiva, fazê-la circular e não procurar constantemente as a jogada individual. E voltar a ser o que não temos sido: uma equipa equilibrada em todos os momentos, quer na perda de bola, quer em posicionamento», reforçou.

Após a dispensa de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos garante que a ideia coletiva será a habitual.

«A forma de jogar da equipa será a mesma de sempre. Nem sempre funciona como queremos, mas a ideia é a mesma. Os jogadores vêm das dinâmicas do clube, com poucas oportunidades de treinar, temos de os colocar dentro de campo e tentar que resulte», continuou.

Já sobre a seleção do Qatar, Fernando Santos elogia o adversário asiático.

«A equipa anda a ser preparada há seis anos para o Mundial no seu país. É uma equipa equilibrada, está bem trabalhada», analisa.