Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview à RTP 3, após a vitória por 3-1 diante da Polónia, em Varsóvia, na terceira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

«[A seleção conseguiu tudo a que se propôs?] Trabalhámos muito nos últimos quatro dias e tivemos uma sincronização e conceitos táticos executados perfeitamente. Não queríamos sofrer golos, mas o desempenho foi muito bom. Houve novas estreias, jogadores que entram no grupo de uma forma natural. Renato Veiga? Tem uma maturidade muito boa, agressivo, a relação e ligação com o Rúben Dias foi muito boa. Foi um jogo contra um dos melhores jogadores da área, um dos melhores marcadores do futebol moderno [Lewandowski]. A estreia do Renato Veiga é ainda mais importante. Contente pelo Samu e também pelo Trincão, contente com todos os jogadores novos que trabalharam muito bem e demonstraram que fazem parte da equipa e sabem o que precisam de fazer.»

«[Portugal está cada vez mais perto de um apuramento construído com qualidade?] Temos mais jogadores, a competitividade para o que estamos a trabalhar está a crescer, somos uma equipa ainda mais preparada depois da experiência do Europeu. Estamos na Liga das Nações, mas o objetivo total é o Mundial. A atitude foi incrível, a personalidade foi espetacular, porque é um estádio difícil, a Polónia não perde facilmente em casa. Foi um desempenho muito importante. Agradecer aos 1.500 adeptos de Portugal que fizeram deste um estádio onde queríamos jogar bem.»