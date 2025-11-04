Portugal conquistou esta manhã o Torneio Taça das Federações, que se realizou em Antália, na Turquia, após vencer na final a Inglaterra por 2-1.

Depois de brilhar na meia final, ao marcar um golo no triunfo por 3-0 sobre o País de Gales, Cristianinho ficou desta vez no banco, tendo entrado já em tempo de compensação.

Nos quatro minutos que jogou, e com o resultado de 2-1 já feito, o filho de Cristiano Ronaldo fez um passe errado e recuperou uma bola em zona ofensiva, que o companhairo não aproveitou para criar perigo.

No final, portanto, a Seleção Nacional conquistou o Torneio Taças das Federações e os jogadores ficaram em festa no relvado, com Cristianinho mais discreto nas celebrações.

Rafael Cabral, do Sp. Braga, foi a figura da partida, ao apontar os dois golos (8 e 29 minutos) de Portugal, ele que fez frente de ataque com o também bracarense Carlos Moita.

Refira-se que Portugal ainda falhou uma grande penalidade que podia ter feito o 3-0. Depois disso, aos 54 minutos, Reggie Watson reduziu para a Inglaterra e lançou incerteza no resultado até ao fim.