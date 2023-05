O selecionador nacional Filipe Ramos divulgou, esta quinta-feira, os 23 convocados de Portugal para o Europeu sub-17, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Entre os 23 jogadores chamados, há cinco clubes representados. O Benfica é quem mais fornece, com nove jogadores, seguido de cinco do FC Porto, quatro do Vitória de Guimarães, três do Sporting e dois do Sporting de Braga.

A equipa nacional inicia o estágio de preparação na Cidade do Futebol, em Oeiras, no domingo.

Em declarações aos canais da FPF, Filipe Ramos referiu que, dos 23 convocados, «só 20 é que vão ao Europeu». «A equipa técnica vai ter de refletir sobre aquilo que achamos ser melhor para a nossa seleção e representarmos o melhor possível Portugal, neste Campeonato da Europa», apontou.

Portugal, que integra o grupo C da prova, defronta a Alemanha (17 maio), Escócia (20 maio) e França (23 maio). Os dois primeiros do grupo apuram-se para os quartos de final.

A seleção nacional parte para Debrecen, na Hungria, a 14 de maio. A prova realiza-se em solo húngaro de 17 de maio a 2 de junho.