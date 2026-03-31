Portugal sofreu nova derrota na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de sub-17, frente à Islândia (2-1), terminando o Grupo A2 no quarto e último lugar, sem pontos.

Em Itália, nesta terça-feira, os portugueses entraram em campo já sem hipóteses de apuramento para a fase final, que vai ser disputada na Estónia, com o desaire a implicar a descida à Liga B da competição, na próxima temporada.

A Islândia atingiu o intervalo a vencer graças ao golo de Ingólfsson aos 40 minutos. No segundo tempo, Portugal chegou ao empate aos 48m, através de Gustavo Guerra. Já nos descontos, aos 90+2m, Alexander Máni Guðjónsson fez o 2-1.

De recordar que, além de falhar a fase final do Europeu, Portugal também falha a fase final do Mundial de sub-17, ficando sem possibilidade de defender os títulos conquistados em 2025.