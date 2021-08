Rui Jorge divulgou nesta quinta-feira a lista dos convocados para a fase de qualificação para o Euro2023, que vai começar com a receção à Bielorrússia, no dia 6 de setembro, no Estádio José Gomes, na Amadora.

A lista apresenta várias novidades. Celton Biai (V. Guimarães), João Monteiro (Belenenses), João Gonçalves (Boavista), Eduardo Quaresma (Tondela), João Mário (FC Porto), Jota Gonçalves (Tondela), Nuno Tavares (Arsenal), Tiago Araújo (Arouca), Afonso Sousa (Belenenses), André Almeida (V. Guimarães), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Handel (V. Guimarães), Gonçalo Borges (FC Porto) e Henrique Araújo (Benfica) entraram na seleção, não tendo estado na última convocatória para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2021.

Da mesma lista saíram Diogo Costa (FC Porto), que integra a convocatória da seleção A, João Virgínia (Sporting), Luís Maximiano (Granada), Diogo Leite (FC Porto); Diogo Queirós (Famalicão), Pedro Pereira (Monza), Abdu Conté (Moreirense), Gedson Fernandes (Benfica), Daniel Bragança (Sporting), Florentino Luís (Benfica), Filipe Soares (Moreirense), Romário Baró (FC Porto), Jota (Benfica), Dany Mota (Monza) e Rafael Leão (Milan).

A fase final do Europeu de sub-21 de 2023 vai ser disputada na Geórgia e na Roménia.

A LISTA DE CONVOCADOS

GUARDA-REDES: Celton Biai (V. Guimarães), João Monteiro (Belenenses), João Gonçalves (Boavista)

DEFESAS: Eduardo Quaresma (Tondela), João Mário (FC Porto), Jota Gonçalves (Tondela), Nuno Tavares (Arsenal), Tiago Djaló (Lille), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Benfica), Tomás Araújo (Benfica)

MÉDIOS: Afonso Sousa (Belenenses), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Handel (V. Guimarães), Vítor Ferreira (FC Porto)

AVANÇADOS: Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica), Tiago Tomás (Sporting).

[artigo atualizado]