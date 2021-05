Rui Jorge divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para a segunda fase do Europeu de sub-21.

Além de Pedro Gonçalves que foi chamado por Fernando Santos para a seleção A, saíram da lista relativamente à fase de grupos Filipe Soares e João Mário.

Entram nesta fase Romário Baró, Rafael Leão e Jota que não estiveram na primeira fase da competição, sendo que Jota e Leão até estavam na lista inicial, mas foram afastados devido a lesão.

Recorde-se que Portugal vai defrontar a Itália nos quartos de final do Europeu, no dia 31 de maio.

Eis a lista completa:

Guarda-redes: Diogo Costa, Luís Maximiano e João Virgínia;

Defesas: Diogo Queirós, Diogo Leite, Diogo Dalot, Thierry Correia, Tiago Djaló, Pedro Pereira, Tomás Tavares;

Médios: Gedson, Florentino, Daniel Bragança, Fábio Vieira, Romário Baró, Vitinha.

Avançados: Dany Mota, Trincão, Rafael Leão, Tiago Tomás, Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos.

🇵🇹 𝔸 ℕ𝕆𝕊𝕊𝔸 𝔼ℚ𝕌𝕀ℙ𝔸 🇵🇹

Estes são os nomes que vão jogar a fase decisiva do Euro Sub-21! 🏆 #VamosComTudo



🇵🇹 𝕆𝕌ℝ 𝕋𝔼𝔸𝕄 🇵🇹

These are the names that will play the U-21 Euro decisive stage! 🏆 #TeamPortugal pic.twitter.com/VuqYbGKVLt