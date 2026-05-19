Sub-21: Quenda, Mora e mais 21 para particular com Irlanda do Norte
Portugal tem teste antes de terminar a qualificação para o Euro 2027
Portugal tem teste antes de terminar a qualificação para o Euro 2027
Luís Freire, selecionador de sub-21, revelou esta terça-feira a lista dos 23 convocados de Portugal para o particular com a Irlanda do Norte, no António Coimbra da Mota (Estoril), antes dos últimos três jogos de qualificação para o Euro 2027.
Os comandados de Freire estão invencíveis no topo do grupo B, somando seis vitórias e um empate. Caso termine no primeiro lugar, Portugal garante o aceso direto à fase final.
Portugal e Irlanda do Norte vão defrontar-se a 3 de junho às 19h30.
Convocados de Luís Freire.
Guarda-redes: Diogo Ferreira, Gonçalo Ribeiro e João Carvalho;
Defesas: Daniel Banjaqui, Diogo Travassos, Diogo Monteiro, Gabriel Brás, João Costa, Rodrigo Rêgo e Tiago Gabriel;
Médios: Diogo Sousa, Eduardo Felicíssimo, Gonçalo Moreira, Gustavo Sá, Mateus Fernandes e Mathias de Amorim;
Avançados: Afonso Moreira, Carlos Borges, Geovany Quenda, Noah Saviolo, Rodrigo Mora, Roger Fernandes e Youssef Chermiti.