A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, que o lateral Tiago Parente, do Felgueiras, vai substituir Roger Fernandes na convocatória da seleção sub-21. Contudo, os motivos pelos quais o avançado do Al Ittihad foi dispensado não foram revelados.

«O lateral do FC Felgueiras volta a integrar os eleitos do selecionador Luís Freire, sendo que é um dos melhores marcadores da equipa na fase de qualificação para o Europeu (dois golos) e o terceiro mais utilizado, apenas atrás de Tiago Gabriel e João Carvalho», pode ler-se no comunicado da FPF.

Portugal, recorde-se, recebe no dia 3 de junho, no Estádio Coimbra da Mota, às 19h30, a Irlanda do Norte, em jogo de preparação para a fase final da qualificação para o Europeu sub-21 de 2027.

A equipa liderada por Luís Freire ocupa o primeiro lugar do Grupo B de qualificação, com 19 pontos. Logo atrás segue a Chéquia, com 14 pontos, e Escócia e Bulgária, ambos com 11 pontos.

Veja a lista dos 23 convocados:

Guarda-redes: Diogo Ferreira (Benfica), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (Sporting de Braga).

Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Diogo Travassos (Moreirense), Diogo Monteiro (Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), João Costa (Al Ettifaq), Rodrigo Rêgo (Benfica), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Felgueiras).

Médios: Diogo Sousa (Vitória de Guimarães), Eduardo Felicíssimo (Sporting), Gonçalo Moreira (Benfica), Gustavo Sá (Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham) e Mathias de Amorim (Famalicão).

Avançados: Afonso Moreira (Lyon), Carlos Forbs (Club Brugge), Geovany Quenda (Sporting), Noah Saviolo (Vitória de Guimarães), Rodrigo Mora (FC Porto) e Youssef Chermiti (Rangers).