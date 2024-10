Na antevisão ao jogo com a Escócia, desta terça-feira, Vitinha frisou diversas vezes que a Escócia é uma equipa com grande capacidade física. O médio da Seleção apontou que a melhor forma de lidar com o ponto forte dos escoceses é ter a bola o máximo de tempo possível.

«Falámos sobre as forças da Escócia e temos a referência do primeiro jogo. Sabemos quais são os jogadores-chave e o que temos de fazer para quebrar as suas dinâmicas. Falar de um jogador é um pouco injusto, mas gosto muito de [Billy] Gilmour. Acho que ele é muito importante para a Escócia. Mas não é apenas sobre uma individualidade, é sobre uma equipa, sobre a condição física que têm e sabemos o que fazer para vencer», disse o internacional português, em conferência de imprensa, em Glasgow.

«Quando digo que a característica da Escócia é serem físicos, não é porque não têm o resto. É só porque acho que é o aspeto mais perigoso com o qual nos podem atacar. Temos de igualar esse lado físico nos duelos», alertou.

Por outro lado, Vitinha elencou várias valências da seleção nacional. «Não me refiro só ao aspeto técnico, acho que temos tudo, temos força, inteligência, técnica, velocidade. Somos uma seleção com um leque de jogadores muito completo, que se complementa muito bem. Amanhã, o melhor é dar primazia ao aspeto técnico e controlo de jogo, não entrar no jogo dividido, que vai ser a força da Escócia. O mais importante é saber o que fazemos com bola.»

Questionado sobre uma eventual dupla com João Neves no meio-campo, Vitinha salientou que o colega do PSG «é importante» nos parisienses e «está a evoluir».

«Desejo-lhe a maior das sortes aqui como aos outros médios. Temos muita qualidade em todos os setores, mas neste [meio-campo], que me diz respeito, temos muita qualidade. É uma maravilha Portugal ter tantos jogadores de qualidade por posição, porque mantemo-nos sempre no top, temos de estar sempre nas melhores condições, render e ter uma boa performance, porque há outros grandes jogadores a querer jogar», afirmou ainda.

O Escócia-Portugal, da quarta jornada da Liga das Nações, está agendado para terça-feira, às 19h45, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.