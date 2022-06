Bernardo Silva fez as duas assistências na vitória de Portugal por 2-0 sobre a Rep. Checa, em jogo da terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações. Na zona mista, partilhou com os jornalistas aquilo que viu nos dois lances.

«Vi dois jogadores muito rápidos. Tanto o Cancelo como o Guedes fazem muito bem movimentos nas costas. Tentei aguentar a bola para o timing ser o certo para os deixar numa boa posição para finalizarem a jogada. Felizmente, as coisas correram bem e estamos muito contentes com a vitória, os três pontos e com a posição em que estamos neste grupo.»

[são dois golos «feitos» no Seixal, com três jogadores formados no Benfica]

«É verdade que somos três jogadores formados no Benfica, mas estamos ao serviço da seleção e já nos conhecemos todos muito bem. O Guedes e o Cancelo são dois jogadores com quem eu já jogo há muito tempo. O Cancelo até um bocado mais porque é da minha idade e jogámos juntos durante sete anos na formação, mas o Guedes também desde muito novo nas seleções jovens e na AA. Portanto, conheço-os muito bem e o entendimento é muito bom».

[Fernando Santos tinha dito na antevisão que era preciso talento individual e surgiu o génio de Bernardo Silva]

«Houve uma boa organização coletiva e depois, no último terço, é preciso haver inspiração e tivemos os nossos jogadores inspirados. Não só eu, mas também o Cancelo, o Guedes, o Cristiano, o Jota, conseguimos criar desequilíbrios e muitas dificuldades à Rep. Checa e estamos muito felizes porque estes jogos têm corrido bem e a seleção tem-se apresentado a bom nível.»

[Há muito cansaço nesta fase da época, ia para casa já?]

«Esta época foi muito longa. Não vou mentir: foi uma época com uns 60 jogos, sempre de três em três dias. Acaba a época e desligamos um bocadinho e depois voltar para fazer quatro jogos é difícil. Mas é um orgulho representar a seleção, falta um jogo, vamos dar o melhor para estar bem fisicamente e conquistar os três pontos, jogue quem jogar. Vamos querer ficar em boa posição para em setembro conquistarmos o apuramento para a final-four desta competição.»