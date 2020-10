Declarações do jogador português Francisco Trincão, à RTP3, após o empate de Portugal frente à seleção de Espanha (0-0), em jogo particular realizado em Alvalade. O extremo do Barcelona fez a estreia a titular na seleção principal, na segunda internacionalização:

[Estreia a titular:] «Partida difícil, contra uma equipa muito boa e bem organizada, sensação boa de poder jogar a titular num jogo destes, de preparação para dois jogos difíceis que vamos ter e que queremos ganhar.»

[Possibilidade de ser titular nos próximos jogos:] «Vou fazer o meu trabalho, as decisões são do mister. Estamos focados no próximo jogo e em ganhar.»

[Joga com Messi e Ronaldo, qual o melhor:] «É impossível [escolher], tenho um orgulho enorme de poder jogar com os dois, são dois grandes jogadores, duas excelentes pessoas e estou feliz por isso.»