Roberto Martínez, selecionador nacional, na flash interview à RTP 3, após a vitória sobre a Islândia (2-0), em Alvalade, na última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024:

«[Foi um momento saboroso?] Foi, porque o futebol é um desporto coletivo e gostamos sempre do talento individual, que é muito importante para ganhar um jogo. Mas, para fazer um apuramento histórico, com 10 vitórias consecutivas, precisas de valores pessoais, como compromisso e um balneário muito forte. Para um treinador é o aspeto de maior satisfação.

[Saboreou mais este apuramento histórico ou aquele que já tinha conseguido?] Todos são importantes. No futebol crias memórias, os detalhes são pequenos. O nosso apuramento é um passo em frente. Precisamos de crescer e em março temos um estágio para preparar o Europeu. Gostava que este apuramento histórico nos ajude a chegar ao Europeu ao melhor nível.

[Escolhas para o Euro] É muito difícil. Temos mais jogadores que têm valências muito importantes para a nossa equipa. Temos mais de 30 jogadores que mostraram isso. É um período muito difícil. Vamos trabalhar muita informação, com responsabilidade e tristeza pelos jogadores que não podem entrar.

[Portugueses vão do 8 ao 80. Somos quase campeões da Europa?] Hoje foi uma memória especial. Os adeptos criaram um ambiente espetacular, brutal. Precisamos de crescer, porque o Europeu é um torneio diferente. Precisas de te adaptar rapidamente ao nível tático e jogar com seleções com jogadores do melhor nível do mundo. Precisamos de estar juntos e com os adeptos para crescer e desfrutar do caminho.

[Promete que vai ser campeão da Europa?] Prometemos trabalho, prometemos tentar tudo. Depois, veremos. No futebol não podemos prometer mais do que aquilo que podemos controlar.»