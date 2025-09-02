Francisco Conceição fez apenas treino condicionado, esta terça-feira na Cidade do Futebol, no arranque dos trabalhos da Seleção Nacional.

Roberto Martínez teve os restantes jogadores à disposição no início da preparação para os primeiros dois jogos de qualificação para o Mundial 2026.

Recorde-se que Portugal arranca a fase de apuramento para o Mundial 2026 com a Arménia, a 6 de setembro (17h) e depois defronta a Hungria, a 9 de setembro (19h45).