VÍDEO: Conceição fez treino condicionado no arranque dos trabalhos da Seleção
Portugal já preparar os jogos com Arménia e Hungria de qualificação para o Mundial 2026
Francisco Conceição fez apenas treino condicionado, esta terça-feira na Cidade do Futebol, no arranque dos trabalhos da Seleção Nacional.
Roberto Martínez teve os restantes jogadores à disposição no início da preparação para os primeiros dois jogos de qualificação para o Mundial 2026.
Recorde-se que Portugal arranca a fase de apuramento para o Mundial 2026 com a Arménia, a 6 de setembro (17h) e depois defronta a Hungria, a 9 de setembro (19h45).
