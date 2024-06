As dúvidas pairaram no ar quando, ainda na primeira parte do duelo com a República da Irlanda, Cristiano Ronaldo encarregou-se de bater um livre em zona frontal. Isto porque o capitão da seleção nacional esteve durante vários segundos à conversa com ele próprio, numa perspetiva de se automotivar.

As palavras quase funcionavam, mas o remate esbarrou no poste.

Já esta quarta-feira, o brasileiro Gustavo Machado, conhecido especialista em leitura labial, publicou um vídeo nas redes sociais onde revela aquilo que Ronaldo terá dito antes de bater o livre.

«Tu bates, tu bates. Passa da barreira, é o mesmo de sempre. Para ti é normal, é bater no golo», terá atirado o português.

Será que foi mesmo assim?