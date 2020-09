Na bancada do Estádio do Dragão a ver o Portugal-Croácia, que falhou devido a uma infeção no pé, no sábado, Cristiano Ronaldo esteve atento à goleada de 4-1 construída pelos colegas, mas também foi protagonista de momentos insólitos e engraçados.

Além de ter sido obrigado a colocar a máscara, o jogador da Juventus, enquanto estava a comer uma banana, deixou cair parte dela enquanto se alimentava. Depois, pegou numa garrafa para continuar a abastecer-se.

Nas imagens do Esporte Interativo, não se vê Ronaldo a apanhar parte da banana que caiu. Por isso, brincamos: essa banana não é fácil de apanhar, Cristiano?