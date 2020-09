A Cristiano Ronaldo chegou nesta terça-feira ao golo 100 com a camisola da seleção portuguesa, tornando-se apenas no segundo jogador da história a chegar aos três dígitos de golos por seleções.

Entre as várias reações um pouco por todo o mundo, destaque para a FIFA que utilizou as redes sociais para recordar alguns dos 101 golos apontados por Ronaldo com as quinas ao peito.

Consegue escolher o seu preferido?