A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, na manhã desta quarta-feira, a nova camisola principal da Seleção Nacional, para o Mundial 2026, em conjunto com a fabricante Puma.

A inspiração para esta camisola é a tradição marítima do nosso país. «A camisola principal de Portugal evoca a energia do oceano e a intensidade de uma Seleção pronta para marcar presença no maior palco de futebol do Mundo», pode ler-se no sítio oficial da FPF, que lança esta camisola em parceria com a fabricante Puma.

A base vermelha, já habitual, é sobreposta por um padrão ondulado e detalhes verdes, numa «homenagem às raízes marítimas e ao espírito destemido do país».

As camisolas Replica, para venda ao público, são produzidas com pelo menos 95 por cento de resíduos têxteis reciclados e outros poliésteres usados, explica ainda a FPF.