Minutos depois da derrota de Portugal ante a República da Irlanda, por 2-0, e no momento que os jogadores portugueses se despediam das várias centenas de adeptos lusos no Aviva Stadium, em Dublin, houve um par de momentos de maior tensão, sobretudo com Rúben Dias e Bernardo Silva a mostrarem insatisfação com comportamentos vindos das bancadas.

Perante alguma insatisfação e impropérios vindos, Rúben Dias fez um gesto de que estava a ver quem era e foi possível perceber pela sua linguagem labial um palavrão em resposta a quem estava na bancada.

Foi então que Rúben Dias voltou costas e Bernardo Silva e João Félix foram ter com o compatriota. E, logo a seguir, depois de o trio ter virado costas para ir embora, Bernardo Silva acusou a situação, reagindo e deslocando-se até perto da bancada – ainda tentou ser demovido por João Félix – para uma breve troca final de argumentos.

De seguida, tudo terminou, já de forma mais calma, com Diogo Dalot, Vitinha, Diogo Costa, Gonçalo Ramos e - de novo após o momento de maior tensão - Rúben Dias num diálogo final mesmo junto à bancada atrás da baliza.