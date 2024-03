João Cancelo não foi opção na goleada de Portugal sobre a Suécia (5-2), em Guimarães, mas esteve “à civil” no relvado do D. Afonso Henriques e foi efusivamente saudado pelos colegas de Seleção.

O lateral do Barcelona apareceu em público após ter feito exames ao coração para despistar problemas cardíacos, após esse tipo de patologia ter sido detetado num familiar direto do jogador. Os exames revelaram que não há nada de anormal com o coração de Cancelo, que poderá representar Portugal já na próxima terça-feira, na Eslovénia, num jogo particular de preparação para o Euro 2024 frente à seleção local.