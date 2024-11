Cristiano Ronaldo bisou diante da Polónia, mas o segundo golo do internacional português foi o que mais se destacou.

Aos 87 minutos, após um bom trabalho de Vitinha, o avançado do Al Nassr apareceu ao segundo poste e finalizou com um pontapé de bicicleta, que levou o Estádio do Dragão à loucura.

Ora veja: