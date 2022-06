Portugal adiantou-se no marcador no jogo contra a República Checa, da terceira jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, aos 33 minutos.



Bernardo e Cancelo combinaram na direita e o médio lançou em velocidade. Já na área, o jogador do Manchester City «fuzilou» o guarda-redes adversário e adiantou a equipa das «Quinas».



Veja o lance: