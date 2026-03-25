A Seleção de Portugal chegou na noite de terça-feira a Cancún, no sudeste do México, onde treina pela primeira vez esta quarta-feira, já com o avançado Paulinho, para preparar o jogo particular de sábado (madrugada de domingo em solo português), de olho no Mundial 2026 de futebol.

A comitiva portuguesa, que à chegada teve forte dispositivo de segurança, foi escoltada pela polícia mexicana e não teve qualquer contacto com a imprensa ou com os adeptos à saída do Aeroporto Internacional de Cancún.

A seleção nacional fica hospedada e a estagiar num hotel de luxo na Riviera Maya, em Cancún, até sexta-feira, para evitar os efeitos da altitude de 2.240 metros na capital mexicana.

Portugal tem um treino agendado para as 18h30 locais (23h30 em Lisboa) no Maykoba Training Center, complexo desportivo que fica junto à unidade hoteleira onde a seleção nacional está instalada. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. O treino já vai contar com a presença de Paulinho, que só se juntou à equipa em solo mexicano, já que atua no campeonato local, no Toluca. Antes do treino, às 17h00 locais (22h00 portuguesas), um jogador irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, numa escola de golfe próxima da unidade hoteleira.

A Seleção vai ficar hospedada e a estagiar em Cancún até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02h00 de domingo em Portugal), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México, palco no qual a equipa lusa fará um treino na manhã de sábado.

O selecionador Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão. Chamou, entretanto, o guardião Ricardo Velho e o avançado Paulinho.

Depois do jogo com o México, Portugal defronta os Estados Unidos a 31 de março (00h00 de 1 de abril em Portugal), em Atlanta.