Roberto Martínez está em Stamford Bridge a assistir ao duelo entre o Chelsea e o Nottingham Forest de Vítor Pereira, jogo da 35.ª jornada da Premier League, embora não haja portugueses em campo, uma vez que Pedro Neto está lesionado e mesmo Dário Essugo está no banco de suplentes.

O selecionador nacional foi filmado nas bancadas de Stamford Bridge numa animada conversa com Thomas Tuchel, seu homólogo da seleção inglesa, certamente também em trabalho de observação tendo em vista a preparação para o Mundial 2026.

Não muito longe de Roberto Martinez está Thiago Silva, central do FC Porto que, depois da festa do título, deu um saltinho até Londres para também ver o Chelsea.