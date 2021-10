Cristiano Ronaldo vai a jogo já este sábado no jogo de preparação frente ao Qatar, no Estádio do Algarve, uma vez que Fernando Santos entende que o craque do Manchester United precisa de minutos para ganhar ritmo para o jogo seguinte frente ao Luxemburgo, este já a contar para a qualificação para o Mundial2022.

Um jogo em que Cristiano Ronaldo pode ultrapassar Sergio Ramos como o jogador com mais jogos na Europa ao nível de seleções. «O pensar no jogo com o Qatar não tem a ver com recordes, ele vai bater sempre esse recorde. Nem ele está preocupado com isso», começou por explicar o selecionador.

No entanto, Fernando Santos acabou por assumir que vai colocar o capitão em jogo, em princípio como titular. «Irá a jogo. O Cristiano precisa de jogar, precisa de ter tempo de jogo. A última vez que jogou foi na Liga dos Campeões. No último fim-de-semana não jogou ou jogou apenas vinte minutos. Neste momento direi que há uma forte possibilidade de ir a jogo ou entrar na segunda parte para ganhar ritmo», prosseguiu.

Um jogo de preparação que tem como principal objetivo colocar em prática aquilo que foi ensaiado nos treinos, com a integração de novos jogadores.

«O que quero é perceber se aquilo que é transmitido verbalmente, se os jogadores assimilaram e conseguem traduzir isso na prática. No outro jogo com o Qatar houve uma resposta muito boa, mas o importante para mim é ver o coletivo nos vários quadrantes do jogo, naqueles momentos flash, em que perdemos a bola e a temos de recuperar rapidamente. O contrário também, ver como a equipa se comporta em posse. É isso que pretendo ver, se vamos estar preparados para essas situações», referiu ainda.