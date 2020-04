SIGA O PORTUGAL-INGLATERRA, DOS QUARTOS DE FINAL DO EURO 2004, AO MINUTO AQUI

O Maisfutebol não se resigna à falta do futebol nestes tempos de confinamente e por isso continua a recordar alguns dos momentos mais marcantes da história do futebol português. Depois de recuarmos ao Benfica-Marselha de 1990, do AZ Alkmaar-Sporting de 2005, e ao FC Porto-Bayern Munique em 1987, chegou a hora de unirmos as cores e de darmos as mãos para um dos jogos mais épicos da história da Seleção Nacional.

Ainda que já saiba que o desfecho foi feliz para Portugal, quem sabe não volta a sentir parte das emoções daquela longa noite de 24 de junho de 2004. Ou quem sabe se não está a viver este momento pela primeira vez?

O apito inicial está marcado para as 21h00 e pode acompanhar não só o AO MINUTO do jogo como a transmissão televisiva no Maisfutebol.

Vamos também estar ligados em permanência ao Twitter, a comentar o jogo com a hashtag #quarentenaMF. Junte-se a nós: os seus tweets serão depois publicados na página do ao minuto, onde toda a discussão se vai concentrar.

Venha sofrer, moderadamente, connosco: no final vai valer a pena.