Ricardo Quaresma diz que compreende bem a decisão de Rafa Silva de renunciar à Seleção Nacional. O antigo internacional português explica que passou por uma situação idêntica quando «estava a voar no FC Porto» e mal jogava pela equipa das quinas.

«Eu não posso falar pelo Rafa... Se fosse eu, falava por mim. Só ele pode explicar o porquê do adeus, mas entendo o Rafa. Quando estamos bem no clube, acreditamos que também podemos chegar à seleção e jogar. Mas como ele disse, foi por motivos pessoais, o empresário disse que queria estar focado a cem por cento no Benfica... Só o Rafa poderá explicar da melhor maneira», começou por dizer, à entrada para a Gala das Quinas de Ouro que está a decorrer, esta noite, na Cidade do Futebol.

Quaresma entende a opção do jogador do Benfica e explica que, num certo momento, também chegou a pensar em deixar a seleção mais cedo. «Eu revejo-me no Rafa, também me passou isso pela cabeça. No FC Porto também estava a voar e chegava à seleção e raramente jogava. Vai do sentimento do jogador, mas só o Rafa sabe o que lhe vai no coração e o que lhe vai na cabeça», acrescentou.

Quanto ao atual momento da seleção, que se prepara para dois jogos decisivos na Liga das Nações, Quaresma está positivo. «Vejo os jogadores muito bem nos clubes, é continuarem a dar continuidade a esses momentos na seleção», referiu.

Cristiano Ronaldo tem somado poucos minutos no Manchester United, mas Quaresma não está preocupado com o antigo companheiro. «O Cristiano não me preocupa. O cristiano já passou por tanta coisa e conseguiu sempre dar a volta aos momentos maus. É um momento complicado, é um momento menos bom, mas não estou preocupado com o Cristiano», comentou ainda.