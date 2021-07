Este sábado faz cinco anos que Portugal foi campeão da Europa. Um dos mandatos mais longos da história da competição que vai terminar apenas este domingo, depois da final entre a Inglaterra e a Itália, marcada para as 20h00, para o Estádio de Wembley.

Cinco anos depois do histórico título, conquistado a 10 de julho de 2016, em Paris, fomos ver por onde andam os 23 campeões de Fernando Santos. Como se sabe, catorze deles foram novamente chamados para o Euro2020, mas doze ficaram de fora.

Dos 23 eleitos para o Euro2016, quase todos mudaram de clube e dois deles já terminaram mesmo a carreira, mas há outros com o futuro indefinido.

Venha daí, para saber o que é que os campeões de 2016 fizeram nos últimos cinco anos e o que ainda fazem na atualidade, a poucos horas de passaram o estatuto de campeões da Europa à Inglaterra ou à Itália.

OS CAMPEÕES DO EURO2016

Rui Patrício (33 anos)

Em 2016 ainda estava no Sporting, entretanto mudou-se para o Wolverhampton e até já tem uma estátua de seis metros em Leiria. Agora, aos 33 anos, fala-se como forte possibilidade de rumar à Roma de José Mourinho, mas continua titular na seleção, como se viu no Euro2020.

Anthony Lopes (30 anos)

Aos 30 anos, continua na sombra de Rui Patrício e continua a jogar no Lyon, o único clube que conheceu em toda a carreira.

Eduardo (37 anos)

Depois do Euro2016 ainda jogou no Chelsea e Vitesse antes de se retirar, aos 37 anos, na temporada de 2019/20 ao serviço do S. Braga onde exerce atualmente funções de treinador de guarda-redes.

Cédric (29 anos)

Conquistou a titularidade em pleno Euro2016, quando ainda era jogador do Southampton. Depois de uma curta passagem pelo Inter Milão e está atualmente, aos 29 amos, no Arsenal, mas não entrou nas contas de Fernando Santos para o Euro2020.

Vieirinha (35 anos)

Depois do Euro2016, fez mais uma época no Wolfsburgo e acabou por regressar ao PAOK, onde tinha conhecido Fernando Santos. Aos 35 anos continua no clube de Salónica onde tem o estatuto de capitão, mas já não foi ao Euro2020 e tem o futuro indefinido.

Pepe (38 anos)

Em 2016 ainda era jogador do Real Madrid e ainda fez mais uma época nos merengues. Depois passou pelo Besiktas e fixou-se no FC Porto onde continua no auge das suas capacidades, como deixou bem claro no Euro2020, titular em todos os jogos ao lado de Ruben Dias. Um caso raro de longevidade elogiado por toda a Europa aos 38 anos.

José Fonte (37 anos)

Aos 37 anos foi campeão de França pelo Lille e foi chamado a nova fase final, mas ao contrário de 2016, ficou no banco e não somou um minuto o Euro2020.

Bruno Alves (39 anos)

Aos 39 anos acaba de assinar pelo Famalicão onde deverá concluir uma longa carreira. Em 2016 estava nos turcos do Fenerbahçe, depois ainda jogou no Glasgow Rangers e fez mais três temporadas ao mais alto nível no Parma, ainda foi chamado à Taça das Confederações, em 2017, mas depois não voltou mais à seleção.

Ricardo Carvalho (43 anos)

Depois do Euro2016 ainda foi jogar para a China, para o Shanghai SIPG, mas acabou por retirar-se pouco depois. Com 43 anos, esteve nas duas últimas épocas como treinador adjunto do Marselha onde chegou pela mão de André Villas-Boas.

Raphael Guerreiro (27 anos)

Tinha apenas 22 anos no Euro2016 e cinco anos depois continuou como indiscutível no lado esquerdo da defesa da seleção, mesmo com a ameaça do jovem Nuno Mendes, uma das surpresas no Euro2020. Depois do título de 2016 deixou a liga francesa para ir jogar no Borussia Dortmund onde continua até hoje aos 27 anos.

Eliseu (37 anos)

Depois do Euro2016 tinha o futuro indefinido, mas acabou por sagrar-se campeão pelo Benfica numa época em que agarrou a titularidade face a uma longa lesão de Grimaldo. Para a história ficaram os festejos do possante lateral numa motoreta em pleno Estádio da Luz. Ainda foi chamado à Taça das Confederações, mas depois desapareceu dos radares futebolísticos em 2018. Um ano depois ainda manifestou vontade de jogar «um ou dois aninhos», mas aos 37 anos ainda não voltou.

Danilo (29 anos)

A sua saída do FC Porto já estava iminente antes do Euro2016, mas só acabou por concretizar-se na época passada, a poucos meses de ser chamado para o Euro2020 já como jogador do Paris Saint-Germain. Pelo meio, fez mais quatro temporadas e meia pelo FC Porto e foi duas vezes campeão em 2017/18 e 2019/20. Foi aposta firme de Fernando Santos no Euro2020.

William Carvalho (29 anos)

Outro indiscutível de Fernando Santos, tanto em 2016 como em 2020. Depois do título europeu fez mais duas temporadas no Sporting, mas depois do ataque a Alcochete saiu para o Betis onde jogou nas últimas três temporadas.

João Moutinho (34 anos)

Esteve em destaque em 2016 e acabou por reconquistar o seu espaço em 2020, saltando do banco para a titularidade em plena competição. Depois do título, foi campeão de França pelo Monaco e ainda chegou às meias-finais da Liga dos Campeões. Aos 34 anos, fez as últimas três temporadas no Wolverhampton sob o comando de Nuno Espírito Santo.

Adrien Silva (32 anos)

Depois do Euro2016 ainda fez mais época e meia no Sporting antes de uma conturbada saída para o Leicester que o levou a ficar seis meses sem jogar. Ainda foi chamado à Taça das Confederações, mas foi perdendo espaço na seleção. Nas últimas épocas jogou no Monaco e depois na Sampdória onde continua a jogar aos 32 anos.

Renato Sanches (23 anos)

Foi ao Euro2016 com apenas 18 anos depois de uma temporada de sonho no Benfica que o levou para o Bayern Munique por 35 milhões de euros. Teve dificuldades em adaptar-se à Bundesliga e mais tarde ao Swansea onde fez uma época por empréstimo, mas acabou por encontrar o seu espaço no Lille onde chegou em 2019. Voltou a ser feliz, foi campeão de França em 2021 e acabou por voltar a entrar nas contas de Fernando Santos no Euro2020, onde acabou por revelar-se como um dos jogadores em melhor forma da seleção portuguesa.

André Gomes (27 anos)

Depois do Euro2016 trocou o Valencia pelo Barcelona onde fez uma época e meia e conquistou uma Taça do Rei. Voltou a jogar com regularidade a partir de 2018 quando chegou ao Everton e também conquistou novo voto de confiança de Fernando Santos para o Euro2020. Aos 27 anos continua a jogar em Goodison Park.

João Mário (28 anos)

O bom Europeu em 2016 valeu-lhe uma transferência milionária para o Inter Milão, mas não voltou a ser tão preponderante como foi no Sporting. Jogou pouco na Série A e foi sucessivamente emprestado ao West Ham, Lokomotiv Moscovo e Sporting onde acabou por festejar o ambicionado título no final da última temporada. Ficou fora do Euro2020, mas é um dos nomes mais falados do atual mercado de transferências, face ao interesse do Sporting e do Benfica.

Rafa Silva (28 anos)

Uma das surpresas nos 26 eleitos de Fernando Santos para o Euro2020 e, ao contrário de 2016, acabou por ser determinante no triunfo inaugural sobre a Hungria, estando envolvidos nos três golos de Portugal depois de entrar a vinte minutos do final. Em 2016 tinha acabado de trocar o Sp. Braga pelo Benfica onde tem jogado nos últimos cinco anos.

Ricardo Quaresma (37 anos)

Depois do Euro2016 voltou à Turquia e foi campeão com o Besiktas. Fechou a etapa na Turquia, em 2020, ao serviço do Kasimpasa, e regressou a Portugal para jogar no V. Guimarães onde fez a última temporada aos 37 anos. Na seleção, ainda foi chamado à Taça das Confederações e marcou um golo ao México, mas já não entrou nas contas do Euro2020.

Nani (34 anos)

Depois do bom Campeonato da Europa em 2016, trocou os turcos do Fenerbahçe pelos espanhóis do Valencia. Ainda jogou na Lazio e voltou ao Sporting, em 2017/18, antes de rumar aos Estados Unidos onde, desde então, tem estado a brilhar na MLS ao serviço dos Orlando City com golos espetaculares. Não foi chamado para o Euro2020, mas o seu nome foi várias vezes mencionado nas comparações com o Euro2016 onde marcou três golos.

Cristiano Ronaldo (36 anos)

Depois do Euro2016 pouco mudou na vida de Cristiano Ronaldo, além de ter trocado o Real Madrid pela Juventus em 2018/19. O mais internacional de todos os portugueses continua a bater recordes atrás de recordes aos 36 anos, passando, inclusive, a ser o melhor marcador de seleções em pleno Europeu igualando o recorde do iraniano Al Daei. O seu futuro continua indefinido depois do Euro2020, mas tudo aponta que vai continuar ao serviço da Juventus com quem tem mais um ano de contrato. Nesta altura, ainda antes da final entre a Inglaterra e a Itália, continua a ser o líder dos melhores marcadores do Europeu com cinco golos marcados.

Éder (33 anos)

O grande herói do Euro2016 que decretou um «feriado nacional» depois da conquista do título. Ainda fez uma temporada no Lille antes de rumar à Rússia onde tem jogado ao serviço do Lokomotiv Moscovo até aos dias de hoje.