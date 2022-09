Pouco depois de Rafa Silva ter anunciado a retirada da Seleção Nacional, a Federação Portuguesa de Futebol reagiu à decisão do jogador do Benfica através de uma nota publicada no site oficial.

«A Direção da FPF respeita a decisão tomada pelo Rafa, que connosco viveu as duas maiores conquistas da Seleção nacional, o Euro 2016 e a Liga das Nações. O Rafa será para sempre um dos nossos e é credor do nosso reconhecimento e agradecimento», pode ler-se.

Rafa Silva representou a Seleção Nacional AA em 25 ocasiões: a primeira a 5 de março de 2014 (particular entre Portugal e Camarões) e a última a 4 de setembro de 2021, num particular diante do Qatar.

O jogador de 29 anos esteve nas fases finais do Mundial de 2014, do Euro 2016, da Liga das Nações em 2018 e do Euro 2020.