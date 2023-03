Rafael Leão, em declarações na zona mista, após a goleada de Portugal ao Liechtenstein na estreia de Roberto Martínez na seleção, por 4-0, no apuramento para o Europeu 2024:

«É sempre um orgulho representar o meu país. Estamos muito contentes com a vitória e com a forma como o novo treinador nos transmitiu o que temos de fazer em campo. Estamos já todos bem enquadrados e a saber o que quer fazer. Temos jogadores muito inteligentes e experientes. Com os treinos, conseguimos entender o que o mister quer que coloquemos em campo.»

[Se é uma lufada de ar fresco, como descreveu Ronaldo?]: «Sim. Todos estão a gostar da nova estratégia do mister, de como vamos jogar e defrontar as equipas que temos neste apuramento. Estamos todos muito contentes com a vinda do novo treinador.»

[Sobre os assobios a João Mário]: «Ele entrou bem, independentemente dos assobios. Somos jogadores e temos de saber lidar com isso. Não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto.»

[O que pode prometer na seleção?]: «Apenas prometo muito trabalho. Sejam dez, cinco ou 90 minutos, quero ajudar com golos e assistências.»