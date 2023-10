Rafael Leão vai regressar na sexta-feira ao Estádio do Dragão, um marco especial na sua carreira, uma vez que foi no recinto do FC Porto que o avançado do Milan estreou-se a marcar pela equipa principal do Sporting. Além disso, o avançado do Milan destaca o ambiente do estádio.

«É um estádio especial na minha carreira, foi onde estreei-me a marcar no campeonato pelo Sporting e, na seleção, também conseguimos passar o play-off [para o Mundial2022]. No Dragão temos sempre um apoio top, é uma ajuda incrível e acho que, sexta-feira, vai ser um fator importante.»

O avançado já foi capitão do Milan e, nesta altura, já um dos jogadores mais experientes da seleção. Jogar com a braçadeira ao serviço de Portugal seria motivo de «grande orgulho» para o avançado de 24 anos. «Sim, claro que seria muito importante para mim, para a minha carreira, para a minha família. Representar a seleção já é um orgulho, mas com a braçadeira seria um grande motivo de orgulho», comentou.

Apesar da maior experiência e maturidade, Rafael Leão lembra que não há lugares cativos na seleção. «Como digo sempre, só por estar aqui já fico muito contente, por ter a confiança do meu treinador. Depois cabe ao míster escolher quem joga, jogo a jogo. Dou sempre o máximo para estar [na equipa], mas se não estiver não me vai deixar triste e desmotivado. Sou mais um para ajudar», destacou ainda.