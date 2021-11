O futebolista Rafael Leão assumiu esta terça-feira que «está mais contente» por poder jogar com Cristiano Ronaldo, quando questionado sobre se pesa mais jogar ao lado do internacional português na seleção, ou com o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic, colega de equipa nos italianos do Milan.

«São dois jogadores que eu admiro muito e tento sempre aprender com eles, mas claro que estou mais contente por poder partilhar o campo com o Cristiano Ronaldo, porque é um jogador que admiro muito», disse o avançado de 22 anos, que já fez duas internacionalizações pela seleção principal e até esteve perto de marcar, em conferência de imprensa.

«Sim, acho que tive uma boa prestação na seleção, mas estou cá para ajudar, sou mais um para aprender com os jogadores eu aqui estão, que são de muita qualidade», disse, à margem dos trabalhos da equipa nacional.

Leão estreou-se a 9 de outubro ante o Qatar, tendo jogado a segunda parte no duelo particular. A 12 de outubro, fez 17 minutos contra o Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022.