Cristiano Ronaldo partilhou a imagem que mostra o presente que recebeu após ter chegado aos 100 golos na seleção, marca atingida na terça-feira diante da Suécia.

«Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir esta marca histórica», escreveu Ronaldo nas redes sociais, partilhando uma foto na qual surgem os 22 companheiros que estiveram com o capitão no jogo da Liga das Nações.