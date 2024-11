Renato Veiga garantiu esta quinta-feira que está preparado para jogar onde o selecionador Roberto Martínez lhe pedir, assim como todos os restantes jogadores, seja na defesa ou até no meio-campo, face às ausências de Rúben Dias e João Palhinha.

«Todos os convocados estão preparados para jogar, independentemente de onde o mister decidir e quem for chamado para cada posição, tenho a certeza que estará pronto para que Portugal ganhe amanhã», disse Renato Veiga, que foi titular na Polónia, seleção que não conta neste jogo com três jogadores, um deles a grande estrela da equipa, Robert Lewandowski.

«O Lewandowski é um grande jogador, uma referência da seleção da Polónia, estivemos preparados no último jogo para jogar contra o Lewandowski e estaremos preparados para quem jogar, sabemos o que a Polónia pode trazer e estamos focados em trazer os três pontos», referiu, em conferência de imprensa, falando também da carga de jogos, dizendo que gosta é de jogar.

«Já tinha falado disso, acho que para nós, jovens, quanto mais jogos melhor, mas acho que tem de se ter sempre em conta a saúde dos jogadores e o foco é muito esse e também a qualidade do jogo. Mas para nós, jovens, quanto mais jogos melhor e queremos é desfrutar ao máximo», afirmou o jogador de 21 anos, que pode jogar a central, lateral-esquerdo e médio defensivo.

Renato Veiga disse ainda que «ninguém é uma aposta certa» nas convocatórias, apesar das chamadas recentes, que lhe valeram para já a primeira e única internacionalização pela Seleção A, na vitória por 3-1 ante a Polónia, a 12 de outubro.

«Ninguém é uma aposta certa, todos trabalhamos muito para estar aqui, jogar pela Seleção e ser convocado é uma honra, representar Portugal. Não há nada acima disso, a meu ver. Muito orgulhoso por estar cá e dar sempre o meu melhor quando tenho este escudo ao peito, no Chelsea também, mas este escudo ao peito é especial», disse.

Se do lado de Portugal, Palhinha é ausência de última hora, os médios Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw, além de Lewandowski, são baixas na Polónia para o jogo no Estádio do Dragão.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e tem arbitragem do lituano Donatas Rumsas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.