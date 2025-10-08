Renato Veiga falou do momento da Seleção Nacional e da fase de qualificação para o Mundial 2026, mas também abordou a recente polémica da liga espanhola, com a marcação de um Villarreal-Barcelona para Miami e também nas recentes declarações de Cristiano Ronaldo na na Gala Portugal Football Globes.

Nas últimas horas foi confirmado que o Vilarreal vai jogar com o Barcelona em Miami, uma notícia que está a gerar muita polémica em Espanha. Enquanto jogador do Villarreal, como é que vê esta situação?

«Se não me engano, o presidente disse que iria pagar a deslocação a todos os sócios. Obviamente que preferia jogar no La Ceramica, que é o nosso estádio, mas temos de nos adaptar à situação e é nisso que nos vamos focar e tentar ganhar o jogo, mas agora estou focado nestes dois jogos da seleção».

Cristiano Ronaldo abordou ontem no final da carreira no decorrer da Gala Portugal Football Globes, como é que o grupo reagiu a essas declarações?

«Acho que ele falou nuns aninhos mais... Isso não me cabe a mim comentar, só ele sabe quando é que irá acabar de jogar. É uma lenda, só temos de agradecer por aquilo que faz e por aquilo que fez pelo futebol português.»