Patrik Schick é a grande baixa da lista de convocados da República Checa para o duelo com Portugal, da Liga das Nações.

O avançado do Bayer Leverkusen fez 24 golos na Bundesliga, mas devido a lesão vai estar fora das opções do selecionador, Jaroslav Silhavy, para o encontro de 9 de junho, em Alvalade.

Na lista dos 23 convocados, destacam-se ainda os regressos do defesa Vladimír Coufal (West Ham) e do médio Vaclav Cerny (FC Twente) e a estreia do médio Adam Vlkanova (Hradec Králové).