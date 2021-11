Fernando Santos em conferência de imprensa depois do empate da Seleção Nacional em Dublin diante da República da Irlanda (0-0), em jogo da fase de qualificação para o Mundial2022:

[Melhor o resultado do que a exibição, uma vez que Portugal fica a depender de si próprio?]

- Em termos de resultado, vale, mas não era aquilo que desejávamos. Viemos aqui para vencer, convictos que tínhamos capacidade para fazer um jogo mais conseguido do que conseguimos. Já no jogo da primeira mão tivemos essa dificuldade de ter bola e de obrigar o adversário a correr. Já tinha dito aos jogadores que se fosse um jogo de correria, para a frente a para trás, era uma vantagem para o adversário. Este adversário é muito agressivo, mas não no mau sentido. Frente a estas equipas a melhor forma de dominar o jogo é ter bola. Foi isso que fizemos na segunda parte do primeiro jogo com a Irlanda. Esses foi o aspeto fundamental, a capacidade de não termos bola e circular com objetividade.

- Não sei quanto foi a percentagem de posse de bola, mas foi muito a jogar para o lado, para trás e para a o guarda-redes. Quando a bola chegava ao Patrício, eles pressionavam e obrigam o Patrício a meter na frente. O Duffy ganhava a maioria das bolas no espaço aéreo. Aí não conseguimos estar ao nosso nível. Esta equipa tem talento para esconder a bola do adversário. Muitas vezes tivemos os médios em condições de jogarem para frente, mas não o conseguimos, não nos adaptámos ao jogo. Mesmo assim as melhores oportunidades penso que foram de Portugal. Estes jogadores são mais de ter bola, não tanto de ir à luta nos duelos. Nas poucas vezes que conseguimos jogar, criámos pânico na área da Irlanda. Os jogadores tentaram, mas o jogo não correu como desejavam. Os jogadores estão tristes na cabine. Mas por outro lado também é importante pensar que neste momento dependemos só de nós.

[Teve algum cuidado em falar com Rafael Leão que entrou e saiu do jogo?]

- É normal que tenha tido esse cuidado. O jogador entrou e tive que o tirar. Não o substitui por substituir, mas precisava de um defesa central para montar a equipa em 4x4x1.

[Os jogadores que deixou no banco tiraram dinâmica à equipa?]

- Não tem nada a ver com o Cancelo e o Rúben Dias. Não foi por aí. O Danilo acho que fez um excelente jogo. Não foi por aí, não conseguimos ligar o jogo interior. O triângulo no meio campo e depois os triângulos que se montam nas laterais nunca funcionaram. O Palhinha esteve muitas vezes solto, a bola podia passar por aí e depois vir para fora, mas não funcionou. Nas vezes que fizemos isso com maior assertividade a bola andou para a frente. Os meus jogadores lutaram, deram o seu melhor, mas o jogo não saiu.