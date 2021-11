Fernando Santos em conferência de imprensa depois do empate da Seleção Nacional em Dublin diante da República da Irlanda (0-0), em jogo da fase de qualificação para o Mundial2022:

[Só um cataclisma é que pode tirar Portugal do Mundial?]

- Ainda vai haver um jogo, uma final. Tenho confiança na qualidade dos meus jogadores, no espírito de luta, na vontade de conseguir coisas dos meus jogadores. Vou dormir descansado porque sei que vamos para o jogo para levar de vencida a final que aí vem.

[Procurou poupar os jogadores que estavam em risco, mas foi Pepe que acabou expulso]

- Não tirei os jogadores porque estavam em risco, tirei os defesas, mas não por estarem em risco. Também fui jogador e sei que, por muito que a gente queira, há sempre dúvidas nos lances divididos. Obviamente que tenho uma confiança absoluta nos meus jogadores, sei que se fosse preciso viam um amarelo e falhavam o próximo jogo. Não foi uma questão de poupar, foi de evitar estas situações. Foi por isso. Naturalmente queríamos ter o Pepe, é um titular indiscutível, mas confio em absoluto quer no Fonte, quer no Danilo quer no Ruben para o jogo que aí vem.

[Três dias para preparar o jogo com a Sérvia? Vai ser um adversário mais difícil?]

- Sim, mas são adversários diferentes. Pode ser mais difícil, mas é diferente. Mais difícil vamos ver depois do que o jogo disser. Mais difícil na qualidade individual e coletiva, sem dúvida, mas a Sérvia também empatou aqui. Agora mais difícil para Portugal, vamos ver se isso é verdade ou não. Sempre que jogamos com esta Irlanda sentimos dificuldades. É uma equipa sem grandes nomes, mas que trabalha muito e tem jogadores bastante rápidos. Temos três dias, é isso que vamos preparar. O jogo já está praticamente preparado no sentido global. No jogo com a Sérvia, os jogadores vão fazer um grande jogo.