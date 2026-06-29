Selecao
Há 56 min
Seleção: Ricardo Carvalho de luto pela morte do pai
Adjunto de Martínez vai manter-se, para já, com a comitiva lusa no Mundial 2026
Enviado-especial aos Estados Unidos
Adjunto de Martínez vai manter-se, para já, com a comitiva lusa no Mundial 2026
Enviado-especial aos Estados Unidos
A comitiva da Seleção Nacional nos Estados Unidos está de luto, pelo falecimento do pai de Ricardo Carvalho, com apenas 69 anos.
O antigo internacional português é atualmente adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa e vai manter-se, para já, com a equipa no Mundial 2026.
Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também já emitiu uma nota de pesar.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS