A comitiva da Seleção Nacional nos Estados Unidos está de luto, pelo falecimento do pai de Ricardo Carvalho, com apenas 69 anos.

O antigo internacional português é atualmente adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa e vai manter-se, para já, com a equipa no Mundial 2026.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também já emitiu uma nota de pesar.