Carlos Carvalhal, atual treinador do Al Wahda (Emirados Árabes Unidos), foi desafiado pelo jornal Marca a projetar o Portugal-Espanha desta terça-feira, que se realiza em Braga.

Durante a entrevista, o técnico foi ainda questionado sobre Ricardo Horta, avançado de 28 anos que faz parte da convocatória da seleção e que trabalhou com Carvalhal no Sp. Braga.

«Os números falam por ele, é o melhor marcador da história do Sp. Braga. Eu já o comparei ao Diogo Jota. O Ricardo Horta pode jogar em qualquer parte do mundo, porque tem muita qualidade e é um jogador muito completo. Trabalha, interpreta bem o jogo, sabe o que fazer em cada momento. Para além disso, é uma pessoa espetacular», diz o treinador.

De resto, no duelo ibérico desta terça-feira, Carlos Carvalhal perspetiva uma seleção portuguesa à procura do triunfo, mesmo que o empate baste para garantir a presença na Final Four da Liga das Nações.

«A Portugal basta o empate, mas vai entrar em campo para ganhar. Portugal pode ceder a posse de bola à Espanha em certas zonas do campo para depois pressionar e aproveitar as transições», salienta o técnico luso.