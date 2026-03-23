Ricardo Horta, avançado do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa no primeiro dia de estágio da Seleção Nacional. O capitão dos bracarenses afirmou que prefere vencer o Mundial a ganhar a Liga Europa.

Vencer a Liga Europa pelo Sp. Braga ou vencer o Mundial?

«Se uma delas acontecer já seria muito bom. Não vou responder para não comprometer nada. Claro que seria um orgulho ganhar a Liga Europa pelo Sp. Braga, mas ganhar um Campeonato do Mundo pelo país acho que é algo de inigualável. Portanto se metermos isto por percentagem meto 60 por cento para ganhar o Campeonato do Mundo e 40 por cento para a Liga Europa.»

Derrota contra o FC Porto no jogo deste domingo...

«Não queria estar a falar de clubes. O que se passou ontem já foi, foi um bom jogo. Tive oportunidade de dar os parabéns ao FC Porto pela vitória.»

Chamada de Paulinho e conversa com Martínez?

«Ainda não falei com ele (Paulinho), mas estou satisfeito e feliz pela chamada dele. Ainda não tive nenhuma conversa com o treinador, sei que me foi observar num jogo da Liga Europa, mas acabámos por não falar. De certeza que iremos falar durante o treino, mas ainda não houve nenhuma conversa.»