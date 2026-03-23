Horta: «Vencer a Liga Europa ou o Mundial? Pelo país é algo inigualável»
Avançado do Sp. Braga coloca probabilidades em cima da mesa e dá vantagem de 60 por cento à conquista do Campeonato do Mundo
Avançado do Sp. Braga coloca probabilidades em cima da mesa e dá vantagem de 60 por cento à conquista do Campeonato do Mundo
Ricardo Horta, avançado do Sp. Braga, em declarações na conferência de imprensa no primeiro dia de estágio da Seleção Nacional. O capitão dos bracarenses afirmou que prefere vencer o Mundial a ganhar a Liga Europa.
Vencer a Liga Europa pelo Sp. Braga ou vencer o Mundial?
«Se uma delas acontecer já seria muito bom. Não vou responder para não comprometer nada. Claro que seria um orgulho ganhar a Liga Europa pelo Sp. Braga, mas ganhar um Campeonato do Mundo pelo país acho que é algo de inigualável. Portanto se metermos isto por percentagem meto 60 por cento para ganhar o Campeonato do Mundo e 40 por cento para a Liga Europa.»
Derrota contra o FC Porto no jogo deste domingo...
«Não queria estar a falar de clubes. O que se passou ontem já foi, foi um bom jogo. Tive oportunidade de dar os parabéns ao FC Porto pela vitória.»
Chamada de Paulinho e conversa com Martínez?
«Ainda não falei com ele (Paulinho), mas estou satisfeito e feliz pela chamada dele. Ainda não tive nenhuma conversa com o treinador, sei que me foi observar num jogo da Liga Europa, mas acabámos por não falar. De certeza que iremos falar durante o treino, mas ainda não houve nenhuma conversa.»