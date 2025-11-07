Carlos Forbs, do Club Brugge, é a grande novidade nos 26 convocados da Seleção Nacional, anunciados por Roberto Martínez, ao final da manhã desta sexta-feira.

O extremo, que a meio da semana se destacou com um bis e uma assistência no empate ante o Barcelona (3-3) para a Liga dos Campeões, é estreia nas opções da seleção A.

Em relação à última convocatória, que passa de 25 para 26 elementos, saem Nuno Mendes e Nuno Tavares. Entram, além de Carlos Forbs, João Cancelo (regressado de lesão) e João Neves (que foi chamado inicialmente na última convocatória, mas acabou dispensado por lesão, com Martínez a chamar Nuno Tavares).

Portugal defronta a República da Irlanda em Dublin, em jogo da quinta jornada, que tem como palco o estádio Aviva, na próxima quinta-feira, 13 de novembro, às 19h45. Três dias depois, a 16 de novembro, às 14 horas, Portugal recebe a Arménia, no Estádio do Dragão, no fecho da qualificação.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: Diogo Dalot (Man. United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal);

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Carlos Forbs (Club Brugge).