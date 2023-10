A Bósnia-Herzegovina é quarta classificada no Grupo J da fase de qualificação para o Euro 2024 e o encontro desta segunda-feira diante da seleção portuguesa é encarado pelos bósnios como se de uma final se tratasse.

Na antevisão à partida, Roberto Martínez lembrou que o adversário de Portugal trocou de treinador recentemente e tem jogadores de alto nível.

«A estrutura é diferente e a ideia também, mas os jogadores são os mesmos. A Bósnia vale mais do que o que os resultados têm demonstrado. O Pjanic é o cérebro da equipa, o Dzeko esteve no top 3 de pontas de lança do futebol europeu na época passada e vimos o Kolasinac na Atalanta contra o Sporting. Têm jovens com potencial, é uma seleção que não teve os resultados condizentes com a qualidade dos jogadores que tem. Amanhã, é uma final para a Bósnia. Vai ser um ambiente muito forte e precisamos de igualar o nível emocional desta Bósnia. Novo treinador [Savo Milosevic], com ideias claras, como jogador jogou ao máximo nível. Vamos ver a melhor Bósnia possível», disse o selecionador em conferência de imprensa.

Martínez quer que Portugal mostre «uma imagem competitiva» e se adapte ao jogo, independentemente «do relvado, da temperatura ou da chuva».

«Comecei a seguir a Bósnia no futebol em 2014, no Brasil. Apaixonei-me por um jogador, o [Muhamed] Besic e contratei-o para um clube [Everton]. A partir daí, vi o incrível profissionalismo que o jogador bósnio tem. E depois vem a qualidade. Quando vês Pjanic - a carreira que teve -, Dzeko que ganhou a Premier League e ganhou o que ganhou… A Bósnia tem imensa qualidade. Temos de nos concentrar em nós mesmos. Já nos qualificámos, mas vimos aqui de uma forma muito humilde e queremos ganhar o jogo. Só o nosso melhor será suficiente amanhã», finalizou.

A seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina esta segunda-feira, a partir das 19h45. Siga o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.