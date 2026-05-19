O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, admitiu, esta terça-feira, que já tinha falado com «sete jogadores» que não foram convocados para o Mundial 2026, além de Paulinho, com quem disse ainda não ter dialogado, devido à «diferença horária».

«Não é justificar, é uma questão de respeito. O jogador português, no balneário da Seleção, tem um compromisso exemplar. É melhor ligar do que ver pela televisão. Já falei com sete jogadores, mas ainda não falei com Paulinho pela diferença horária. O jogador português merece saber a nossa decisão com transparência e honestidade», disse Martínez, sobre o contacto que fez com atletas não convocados para a competição.

Na sequência da convocatória e das declarações de Martínez em conferência de imprensa, o Maisfutebol analisou cada jogo da Seleção depois do Euro 2024 e da última edição da Liga das Nações, as últimas duas competições oficiais realizadas: o mesmo que dizer os seis jogos de qualificação para o Mundial 2026 (desde o início de setembro de 2025) e os dois jogos particulares no último estágio, há dois meses e meio.

Ora, nesses compromissos internacionais, além de Paulinho, Roberto Martínez utilizou precisamente o número de atletas que disse ter contactado: sete.

Terão sido eles os contactados por Martínez? VEJA TODOS OS NOMES NA GALERIA ASSOCIADA.

De referir, além desses sete, que do Euro 2024 para o Mundial 2026 Martínez utilizou (naturalmente sem contar Diogo Jota), mais três nomes na Liga das Nações disputada entre 2024 e 2025: Otávio, Tiago Djaló e Fábio Silva. Estes três foram utilizados nos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, em 2024.

Comparativamente ao último Mundial, o de 2022, há 11 saídas da convocatória e dez novidades.