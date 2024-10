Depois da vitória em Varsóvia, diante da Polónia, Portugal tenta garantir o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações em Glasgow, diante da Escócia. Na antevisão à partida, Roberto Martínez alertou para o ambiente em Hampden Park, assim como para a capacidade física dos escoceses.

«Faz parte do desafio do estágio de jogar jogos fora de casa. Não é fácil jogar dois jogos fora de casa em 72 horas, com estádios esgotados. Na Polónia mostrámos uma personalidade grande, mas o ambiente em Hampden é ainda mais forte. É importante sermos nós mesmos, o ambiente em Hampden ajuda muito a equipa da casa. Estamos a falar de uma Escócia que ganhou a Espanha, uma equipa que está a crescer muito e acredita muito no que faz. Temos de nos preparar e mostrar personalidade, como fizemos com a Polónia. O Hampden é um estádio que precisas de ganhar, antes de ganhar o jogo», frisou o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

Martínez destacou que a seleção escocesa é «competitiva» e que «dá tudo até ao fim».

«A Escócia tem muitos jogadores com muita qualidade técnica na zona central, é uma equipa de ataques rápidos, muito física, que pode utilizar a bola parada. Respeitamos muito o que a Escócia pode fazer. Os resultados da Escócia não mostram o que eles fizeram até agora», salientou o selecionador nacional, em alusão às três derrotas noutros tantos jogos do adversário desta terça-feira, na Liga das Nações.

A seleção portuguesa tem na memória o jogo da primeira jornada, no Estádio da Luz, que venceu por 2-1, mas fruto de uma reviravolta, já que os escoceses estiveram na frente do marcador.

«A Escócia tem jogado com uma fórmula de muita qualidade. Têm jogadores de alta qualidade em posições nucleares, precisa de muito pouco para marcar golos como vimos em Lisboa. São muito organizados nas bolas paradas, contra-ataques rápidos e têm a qualidade de [Scott] McTominay, [Billy] Gilmour, que tem um último passe excelente. Não tenho dúvidas de que Steve Clarke está a construir algo muito especial. Já conseguiu o apuramento para a fase final do Euro e sente-se que há um novo ciclo», disse.

Portugal defronta a Escócia esta terça-feira, às 19h45, numa partida com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.