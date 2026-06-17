Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate frente à RD Congo (1-1) na estreia no Mundial 2026.

Equipa jogou até ao primeiro golo

«O mais difícil é começar o jogo bem. Fizemos isso muito bem até o golo. Precisava de ser um momento para ter maior controle e foi o contrário. Também a sorte joga muito, porque sofrer um golo antes do intervalo faz que o jogo torne-se muito, muito difícil. Mas a atitude dos jogadores foi sempre muito positiva. Acho que até o primeiro golo jogamos o jogo, depois do primeiro golo tivemos já a emoção de querer ganhar o Mundial. Mas acontece, a atitude foi muito, muito boa, extraordinária e agora é preparar bem o segundo jogo.»

Saem do jogo com muita «autocrítica»

«É importante mudar a ideia do padrão de ataque, porque a equipa do Congo tinha uma estrutura defensiva confortável. Ganhava muitos duelos e acho que a entrada do Chico procurou diferentes espaços, a chegada do Semedo também. É importante poder ter um jogador como o Rafael Leão que consiga entrar, o Gonçalo Ramos com mais presença na área. O que é importante é que somos uma equipa que não está ligada a 11, está ligada aos 26 jogadores que temos para poder participar e isso é um ponto forte. Hoje vamos com muita autocrítica, eu primeiro. Precisamos de crescer neste Mundial.»

Surpresas fazem parte do Mundial

«O processo é jogar três jogos na fase de grupos e tentar ganhar o máximo número de pontos e é isso que nós vamos fazer. Faz parte de um torneio como o Mundial. A RD Congo fez um jogo espetacular. Isto foi uma final para eles dentro do torneio e nós tivemos muitos momentos de não querer perder a vantagem no marcador.»

Equipa precisa de se «adaptar»

«É o primeiro jogo no Mundial, ainda não temos os hábitos bem certos, o fim do jogo agora mudou um bocadinho, muito trabalho com entrevistas. Oito flashes, os jogadores ainda não sabem, não têm o hábito de se ficar no campo. Então vamos ajustar e nos próximos dois jogos já teremos os hábitos bem definidos.»