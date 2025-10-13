Selecao
Martínez abre a porta a mudanças no onze e anuncia melhorias de João Félix
Selecionador foi questionado sobre possível titularidade de Chico Conceição, Trincão ou João Félix
Roberto Martínez anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. O selecionador nacional abriu a entrada de novos jogadores no onze inicial.
Chico Conceição, Trincão ou João Félix no onze?
«Podemos usá-los, mas já disse que o importante é ter uma equipa com energia para 90 minutos. É importante avaliar hoje os jogadores que atuaram 90 minutos. É importante todos os jogadores amanhã estejam preparados para um jogo exigente. Já falei da Hungria que tem capacidade física. João Félix melhorou e vai treinar. Tivemos de dispensar o Inácio e o Leão, normalmente no segundo jogo sempre fazemos duas ou três trocas.»
