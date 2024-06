Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a vitória por 3-0 ante a República da Irlanda, no último jogo de preparação antes do Euro 2024:

[Se há derrotas que vem a calhar e se, por isso, a derrota com a Croácia foi importante para corrigir:]

«Os jogos amigáveis são importantes. Acho que não há diferença avaliar um jogo depois de uma vitória e de uma derrota. O nosso balneário é responsável, é autocrítico e acho que não precisamos de perder para melhorar. Não é isso.»

«Não é fácil, a nível internacional, ter cinco jogos particulares. Gostei do foco, do empenho e da responsabilidade dos jogadores e, para o selecionador, é fácil ver a equipa crescer com empenho. Mas acho que não precisamos de perder para melhorar. Acho que todos os jogos podem tornar-nos mais fortes.»

[Adeptos:]

«Agradecer o carinho, tivemos um caminho do hotel ao estádio e aí acho que começou o desempenho dos jogadores. Vamos dar tudo e lutar até ao fim para encher de orgulho os nossos adeptos.»