O selecionador nacional, Roberto Martínez, admitiu que poderá fazer algumas mudanças no onze inicial da equipa das Quinas, face àquele que derrotou o Liechtenstein, devido à condição física dos jogadores.

«É muito importante ter gente fresca. Três dias depois do jogo contra o Liechtenstein, é muito importante gente que esteja perfeitamente a nível físico. Pode haver mudanças, é muito importante dar continuidade ao trabalho que fizemos neste período internacional. Se existirem mudanças, serão para ter frescura na equipa, não mudar por mudar», assumiu o técnico espanhol em conferência de imprensa.

Martínez revelou ainda o motivo que levou Portugal a treinar em solo luso, antes da viagem para o Luxemburgo. «O período entre os dois jogos é tão curto, que hoje em dia há jogadores que não pisam o relvado no dia depois do jogo. Por isso, era importante ter toda a ajuda do staff médico, dos fisioterapeutas e ter o ambiente da Cidade de Futebol. Foi exigência da falta de dias entre jogos.»

O selecionador abordou ainda os casos de Diogo Leite e Matheus Nunes, que ficaram fora da ficha de jogo contra o Liechtenstein, mas que «trabalharam muito bem».

«A única razão para não estarem nos convocados é porque precisávamos de ter 20. Têm todas as opções de serem convocados», frisou.

Roberto Martínez fez ainda um balanço dos primeiros dias de trabalho com os jogadores.

«Estamos juntos há três dias, estou muito contente com o espírito de união, o nível de ambição, compromisso e desejo. A qualidade do plantel é excecional. Estamos apenas no início desta caminhada que temos de percorrer juntos, mas é mais fácil crescer quando ganhamos jogos», atirou.

A seleção portuguesa joga no Luxemburgo este domingo, a partir das 19h45, num jogo que pode acompanhar ao minuto no Maisfutebol.