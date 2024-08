Apesar de ter perdido espaço no Benfica - foi titular em apenas um dos três jogos dos encarnados em 2024/25 até ao momento - António Silva manteve a confiança de Roberto Martínez e faz parte da lista de jogadores convocados para a Seleção Nacional para os jogos com a Croácia (5 de setembro) e a Escócia (dia 8), a contar para a Liga das Nações.

O selecionador nacional foi questionado sobre as razões para a inclusão do jovem defesa das águias numa altura em que outros centrais têm tido mais tempo de jogo, como são os casos de Tomás Araújo, também do Benfica, de Eduardo Quaresma (Sporting) e até Zé Pedro, do FC Porto.

«Perdemos o Danilo e, definitivamente, o Pepe, que foi uma referência e deixou um legado incrível. Com todo o respeito, o António Silva está num patamar diferente do Tomás Araújo e do Eduardo Quaresma. Tem a experiencia do Europeu, do Mundial e não há muitos jovens no futebol mundial com a experiência que o António já tem na sua idade», justificou.

«Fez um mau jogo com a Geórgia [no Euro 2024], mas fez um bom jogo com a Irlanda e o talento é para sempre. Há momentos bons e momentos maus, mas acredito muito no potencial do António Silva», rematou.